Nuova follia per Gianluca Vacchi, a mollo nei cubetti di ghiaccio (Di martedì 23 agosto 2022) Gianluca Vacchi non smette di stupire i follower, e lo fa con una Nuova follia… da brividi. Con addosso solo un paio di slip neri si immerge completamente in una vasca riempita fino all'orlo di cubetti di ghiaccio e posta su Instagram il filmato. L'imprenditore re dei social sembra totalmente a proprio agio durante il bagno ghiacciato, tanto che resta per qualche secondo sott'acqua e quando riemerge si attarda anche a sgranocchiare qualche ghiacciolo. "Ice is life" (ghiaccio è vita) scrive su Instagram postando le immagini. I follower di Gianluca Vacchi, alle sue prodezze social dovrebbero esserci ormai abituati. Negli anni lo abbiamo visto in giro in monopattino lungo i corridoi della sua mega villa bolognese, ...

