Nuova allerta meteo in Campania, previsti temporali e grandine nelle seguenti zone (Di martedì 23 agosto 2022) È ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania comunica una Nuova ondata di maltempo che interesserà alcune zone della regione fino alle ore 21 di domani. Dopo una pausa notturna, la perturbazione tornerà ad insistere sulla Campania. La stessa Protezione Civile regionale, ha emanato infatti un nuovo avviso.

