“Non riusciva neanche…”. Giovanni, morto a 15 anni falciato sulla ciclabile: quel terribile dettaglio sulla donna (Di martedì 23 agosto 2022) Ne abbiamo già parlato e continueremo probabilmente a farlo. Anche perché una morte ingiusta come quella di Giovanni Zanier fa rabbia, poco da dire. Il giovane è deceduto in strada a 15 anni, falciato da una donna ubriaca. La soldatessa americana, di base ad Aviano, è risultata positiva all’alcol test di 4 volte sopra il limite. Per lei è scattato immediatamente l’arresto in flagranza di reato, l’accusa è omicidio stradale con l’aggravante della condizione psicofisica alterata. Ora la ragazza si trova in casa nella caserma ed è costretta a rimanerci fino a nuovi ordini del Gip. La mamma di Giovanni, la signora Barbara Scandella, non riesce proprio a darsi pace per quello che è successo. La donna naturalmente punta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Ne abbiamo già parlato e continueremo probabilmente a farlo. Anche perché una morte ingiusta comela diZanier fa rabbia, poco da dire. Il giovane è deceduto in strada a 15da unaubriaca. La soldatessa americana, di base ad Aviano, è risultata positiva all’alcol test di 4 volte sopra il limite. Per lei è scattato immediatamente l’arresto in flagranza di reato, l’accusa è omicidio stradale con l’aggravante della condizione psicofisica alterata. Ora la ragazza si trova in casa nella caserma ed è costretta a rimanerci fino a nuovi ordini del Gip. La mamma di, la signora Barbara Scandella, non riesce proprio a darsi pace perlo che è successo. Lanaturalmente punta ...

francyelia29 : RT @fanpage: “Già dal parcheggio avevo capito che qualcosa non andava. Non riusciva nemmeno ad accendere l’auto, le si è spenta due o tre v… - mako_inpigiama : @willbestrong Dio poi oggi non si riesce a fare mezza giostra ahaha. Nel 2020 era così comodo con l’app coda, si riusciva a far tutto! - valerio_doriano : Giovanni morto a 15 anni, la mamma: «Processatela qui». La soldatessa ubriaca non riusciva ad accendere l'auto ?… - IerardiMichele1 : RT @io63128: Non era una sua scelta e, per quanto combattesse, non riusciva a sconfiggere la sua natura che la spingeva a essere forte e fr… - brunoleoPedron : @ennebici @LucaPalatucci I'elettorato di Centro nella storia è sempre stato l'ago della bilancia, prima con la DC c… -