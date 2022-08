´Non pensavo fosse possibile´ – Neville ´stordito´ dalla prestazione del Man Utd nella vittoria del Liverpool (Di martedì 23 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Gary Neville è stato entusiasta di una prestazione del Manchester United che “non pensava fosse possibile” quando ha sconfitto il Liverpool 2-1 all’Old Trafford lunedì. L’ex capitano dello United ha detto che non poteva credere a come si sarebbe svolta l’attesissima partita, con i Red Devils che hanno fermato la putrefazione all’inizio del mandato di Erik ten Hag. Lo United aveva perso le prime due partite di Premier League sotto il nuovo allenatore, in casa contro il Brighton e Hove Albion e in trasferta contro il Brentford, per far parlare di crisi. Eppure i gol di Jadon Sancho e Marcus Rashford hanno portato gli uomini di Ten Hag al di sopra del Liverpool, che ha deluso e ora sta ancora aspettando la sua prima vittoria ... Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Garyè stato entusiasta di unadel Manchester United che “non pensavapossibile” quando ha sconfitto il2-1 all’Old Trafford lunedì. L’ex capitano dello United ha detto che non poteva credere a come si sarebbe svolta l’attesissima partita, con i Red Devils che hanno fermato la putrefazione all’inizio del mandato di Erik ten Hag. Lo United aveva perso le prime due partite di Premier League sotto il nuovo allenatore, in casa contro il Brighton e Hove Albion e in trasferta contro il Brentford, per far parlare di crisi. Eppure i gol di Jadon Sancho e Marcus Rashford hanno portato gli uomini di Ten Hag al di sopra del, che ha deluso e ora sta ancora aspettando la sua prima...

11sherii : @samirsynthesis @elviroclose @Linate89023570 Non pensavo così tanto - kiariva46 : @Zurich Ma veramente? Che noia con questa ossessione, nell'alta moda poi non si può sentire... chi frequenta e comp… - luvcarotii : @IlGualtio non pensavo sarebbe stato così difficile temo molto il tuo giudizio. - valewafer2 : @rcoddio00 sisi è bello ma 100 euro pensavo avesse l aria condizionata dentro o fosse fatto di un materiale proveniente dalla luna non so -