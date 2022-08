“No, non è possibile”. Lasciano l’auto in aeroporto, poi la vacanza da sogno. E il rientro è amarissimo: la scoperta (Di martedì 23 agosto 2022) Lasciano l’auto all’aeroporto e quando tornano trovano una multa per eccesso di velocità. Il curioso episodio è avvenuto allo scalo di Manchester. Una coppia di Leeds, Gary Thornburn e Clare Beards, ha lasciato la macchina al servizio accoglienza dell’aeroporto. Poi i due sono partiti per le vacanze con i figli e alcuni amici. Al loro ritorno, tuttavia, hanno trovato la sgradita sorpresa ad attenderli. Quando sono tornati dal loro viaggio a Murcia, in Spagna, ovviamente si sono rivolti alle forze dell’ordine. Ai poliziotti hanno spiegato di essere stati per 13 giorni in vacanza e di non aver mai preso la loro automobile. Eppure, secondo la polizia di Manchester, l’auto è stata ripresa dalle telecamere mentre viaggiava a 90 km/h su un tratto di strada dove il limite di velocità è di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022)all’e quando tornano trovano una multa per eccesso di velocità. Il curioso episodio è avvenuto allo scalo di Manchester. Una coppia di Leeds, Gary Thornburn e Clare Beards, ha lasciato la macchina al servizio accoglienza dell’. Poi i due sono partiti per le vacanze con i figli e alcuni amici. Al loro ritorno, tuttavia, hanno trovato la sgradita sorpresa ad attenderli. Quando sono tornati dal loro viaggio a Murcia, in Spagna, ovviamente si sono rivolti alle forze dell’ordine. Ai poliziotti hanno spiegato di essere stati per 13 giorni ine di non aver mai preso la loro automobile. Eppure, secondo la polizia di Manchester,è stata ripresa dalle telecamere mentre viaggiava a 90 km/h su un tratto di strada dove il limite di velocità è di ...

