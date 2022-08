Niente Roma per Bailly, il difensore vicino al Marsiglia: le ultime (Di martedì 23 agosto 2022) Eric Bailly, difensore del Manchester United, non arriverà in Italia, vicino il suo approdo in Ligue 1 al Marsiglia Eric Bailly, difensore del Manchester United, non arriverà in Italia, vicino il suo approdo in Ligue 1 al Marsiglia. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrale dei Red Devils sarebbe vicino alla squadra di Tudor. Operazione in prestito oneroso a 2 milioni più un diritto di riscatto fissato a 10 che diventerà obbligo qualora il giocatore disputerà il 50% delle partite o se la squadra approderà in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Ericdel Manchester United, non arriverà in Italia,il suo approdo in Ligue 1 alEricdel Manchester United, non arriverà in Italia,il suo approdo in Ligue 1 al. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il centrale dei Red Devils sarebbealla squadra di Tudor. Operazione in prestito oneroso a 2 milioni più un diritto di riscatto fissato a 10 che diventerà obbligo qualora il giocatore disputerà il 50% delle partite o se la squadra approderà in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

