Nicolò Zaniolo | dopo l’urlo che ha gelato l’Olimpico arrivano buone notizie | “Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso”

(Di martedì 23 agosto 2022) La Roma perde un altro tassello importante della propria formazione.Georginio Wijnaldum, ora è il turno di. Il trequartista azzurro si è infortunato nella sfida contro la Cremonese vinta dai giallorossi per 1-0.è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 44? del primo tempoun contrasto con Luka Lochoshvili. Il romanista ha accusato un forte dolore alla spalla sinistra tanto che è stato trasportato a bordo campo in barella. Pocoessere caduto a terra,ha urlato “la spalla”, allarmando José Mourinho e l’intero stadio Olimpico. Gli esami svolti in serata a Villa Stuart hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. È tutto sommato una buona notizia: è stata scongiurata l’ipotesi dell’operazione. Il ...

E ad alimentare il pettegolezzo é la reazione della Rabbi al commento sibillino di un utente, ' Dai cheè ad un passo da te! E come ti cambia la vita Altroché ristorante di cassa' , che non ...In quegli istanti eterni, il silenzio sarebbe stato più che opportuno anche sui social per via della sorte nefasta toccata a un giocatore dal talento purissimo, come, ma de facto perseguitato dagli infortuni. Contro la Cremonese , la Roma rimaneggiata da José Mourinho , consapevole che molto anche in termini di mercato, passa da lui e forse anche ...