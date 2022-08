Nicki Minaj raggiunge un traguardo: non succedeva dal 1998 (Di martedì 23 agosto 2022) Il nuovo singolo di Nicki Minaj, Super Freaky Girl, ha fatto centro ed è stato accolto benissimo dal pubblico. Questa settimana, infatti, svetta alla prima posizione della classifica Billboard dei singoli più venduti. Ed è record. Non succedeva dal 1998 che una rapper donna debuttasse in cima alla classifica con un singolo senza featuring. L’ultima a riuscirci è stata Lauryn Hill che nel 1998 ha pubblicato la hit Doo Wop (That Thing) che l’anno successivo ha conquistato ben quattro premi agli MTV Video Music Awards, compreso il prestigioso video dell’anno. A distanza di 14 anni questo primato l’ha raggiunto anche Super Freaky Girl di Nicki Minaj. “Super Freaky Girl” di @NickiMinaj debutta ufficialmente in vetta alla “Billboard Hot ... Leggi su biccy (Di martedì 23 agosto 2022) Il nuovo singolo di, Super Freaky Girl, ha fatto centro ed è stato accolto benissimo dal pubblico. Questa settimana, infatti, svetta alla prima posizione della classifica Billboard dei singoli più venduti. Ed è record. Nondalche una rapper donna debuttasse in cima alla classifica con un singolo senza featuring. L’ultima a riuscirci è stata Lauryn Hill che nelha pubblicato la hit Doo Wop (That Thing) che l’anno successivo ha conquistato ben quattro premi agli MTV Video Music Awards, compreso il prestigioso video dell’anno. A distanza di 14 anni questo primato l’ha raggiunto anche Super Freaky Girl di. “Super Freaky Girl” di @debutta ufficialmente in vetta alla “Billboard Hot ...

