Nessuno lo ha notato | sfogo durissimo di Allegri | allarme alla Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Il gol annullato ad Adrien Rabiot, che era a un passo dal Manchester United prima di restare, il pari inaspettato in trasferta contro la Samp. Dopo la vittoria convincente dell'esordio per 3-0 contro il Sassuolo, ora Maxdeve fare i conti col primo pari della stagione. Al Marassi è finita 0-0, per quattro punti in classifica su sei in questo avvio a braccetto col Milan (1-1 a Bergamo contro l'Atalanta). La buona notizia è la porta rimasta inviolata per la seconda gara di fila: “Non abbiamo preso gol per due partite — ha esordito l'allenatore a Dazn — nel primo tempo la Sampdoria ha fatto bene e noi nella ripresa abbiamo fatto delle buone cose con anche due-tre situazioni favorevoli”.: “4-4-2? Con i giocatori che ho è difficile” Il toscano cerca comunque di guardare il lato positivo del risultato: “Nel primo tempo siamo ...