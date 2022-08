Infoconte : Il 19 agosto, la nave greca #MaranCanopus è salpata dal porto #yemenita di Al-Dhaba con bordo 2 milioni di barili d… - EffetiVerona : RT @Asiablog_it: #21AGOSTO 1979 ???????? A Venezia arrivano gli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria e la nave appoggio Stromboli con a… - glennascaul : RT @Asiablog_it: #21AGOSTO 1979 ???????? A Venezia arrivano gli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria e la nave appoggio Stromboli con a… - _mrbyte : RT @Asiablog_it: #21AGOSTO 1979 ???????? A Venezia arrivano gli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria e la nave appoggio Stromboli con a… - pelizza_simone : RT @Asiablog_it: #21AGOSTO 1979 ???????? A Venezia arrivano gli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria e la nave appoggio Stromboli con a… -

Agenzia askanews

LaYuan Wang 5, ufficialmente impegnata in missioni di ricerca scientifica, ha lasciato il porto di Hambantota, nello Sri Lanka, dopo una permanenza di una settimana. La, dotata di un ...... ma ora che lacargo è partita sono stati rivelati ulteriori dettagli, che ampliano la zona di ... Quello che però distingue nettamente la Casadalle sue rivali è l'aver deciso di consegnare ... Nave cinese considerata spia da India e Usa lascia lo Sri Lanka Hambantota (Sri Lanka), 23 ago. (askanews) - La nave cinese Yuan Wang 5, ufficialmente impegnata in missioni di ricerca scientifica, ha lasciato il porto di Hambantota, nello Sri Lanka, dopo una perma ...Il primo lotto di berline ET7 di NIO è partito alla conquista di mercati al di fuori della Cina, con una strategia molto aggressiva: la consegna verrà fatta contemporaneamente in diverse parti del Nor ...