Napoli, Repubblica annuncia: “Navas sarà il nuovo portiere”. Le cifre del trasferimento (Di martedì 23 agosto 2022) In casa Napoli continua a tenere banco il nodo portieri con la dirigenza partenopea che ha intenzione di puntare su un numero uno di esperienza come il portiere del PSG ed ex Real Madrid Keylor Navas. Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli lavorano sull’ingaggio del calciatore il quale percepisce un compenso elevato in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 agosto 2022) In casacontinua a tenere banco il nodo portieri con la dirigenza partenopea che ha intenzione di puntare su un numero uno di esperienza come ildel PSG ed ex Real Madrid Keylor. Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli lavorano sull’ingaggio del calciatore il quale percepisce un compenso elevato in L'articolo

enpaonlus : Canile lager nel Casertano, forestali salvano 13 cani i carabinieri sequestrano la struttura - la Repubblica - Graz… - repubblica : Da Torre Annunziata alla Palestina: 'Così ho formato la prima donna chirurgo nella striscia di Gaza' [di Mariella P… - RossanaGiannan2 : RT @repubblica: Ossa umane in un bidone di plastica nell'Avellinese - FORNARIInfo : @repubblica I 'pacchi' non li fanno solo a Napoli! Comprare giocatori rotti una grave leggerezza - DiegoRi36248589 : Repubblica - #KeylorNavas al #Napoli, affare in chiusura! Sarà il nuovo portiere degli azzurri -