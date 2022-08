Napoli: prima seduta in gruppo per Raspadori, terapie per Demme (Di martedì 23 agosto 2022) Nella giornata di oggi si è riunito il Napoli agli ordini di mister Spalletti. Per la prima volta, il neo attaccante azzurro Giacomo Raspadori ha infatti svolto la prima seduta col gruppo squadra. gruppo diviso in due, coloro che sono scesi in campo domenica hanno svolto lavoro di potenza aerobica, mentre gli altri uomini della rosa hanno effettuato un circuito di forza con tiri in porta. A parte invece Demme, impegnato con le terapie per recuperare dall’infortunio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Nella giornata di oggi si è riunito ilagli ordini di mister Spalletti. Per lavolta, il neo attaccante azzurro Giacomoha infatti svolto lacolsquadra.diviso in due, coloro che sono scesi in campo domenica hanno svolto lavoro di potenza aerobica, mentre gli altri uomini della rosa hanno effettuato un circuito di forza con tiri in porta. A parte invece, impegnato con leper recuperare dall’infortunio. SportFace.

