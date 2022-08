Napoli-Lecce | i prezzi dei biglietti | Curve a 30 euro | chiuse le inferiori

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 agosto 2022) In vendita iperche si disputerà il 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona. Ipersono in vendita da oggi. La seconda giornata in casa di questa stagione per gli azzurri di Luciano Spalletti, si disputerà il 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona di. Come per il Monza, anche contro i pugliesi continua la politica da «caro-» che ha visto protagonista la società con lein vendita a 30e i distinti a 40. Come per il Monza, almeno a inizio vendita, non saranno venduti i settoriDEI ...