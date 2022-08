Napoli | i tifosi sognano con 'il nuovo Insigne' E intanto il vecchio risponde sui social

FBiasin : “#Ndombele al #Napoli” Monte ingaggi abbassato, giocatori interessanti, squadra potenzialmente ancora molto compet… - tancredipalmeri : I tifosi del Napoli al 66’ cantano “Oh Vesuvio lavaci col fuoco”. Avete letto bene, non è un refuso - tvdellosport : ??Al termine del match tra Verona e Napoli un gruppo di tifosi partenopei ha rischiato un’imboscata da parte di due… - Vincenzona890 : @Giovannasalva20 @Azzurraluna410 @diegocatalano77 @gaetanostaglian Ma dobbiamo essere tifosi di Adl o del Napoli? S… - napolista : Il presidente della Juve Stabia: «Ringrazio Adl per l’invito, tra i club campani ci deve essere più sintonia» A Ki… -

Moltibianconeri, me compreso, rivedono e rivivono immediatamente i fantasmi della passata ... alla seconda giornata la vecchia signora è già costretta ad inseguire, Inter e Roma a quota ...Febbre, anche per una semplice amichevole. Sono più di 10 mila imessi in fila virtuale sul sito di TicketOne per accaparrarsi il tagliando gratuito per vedere al Maradona domani pomeriggio l'...Il giocatore georgiano si sta sempre di più ambientando a Napoli, intanto è già diventato l'idolo dei tifosi azzurri.NAPOLI - 9 gol in due partite, la testa della classifica e una fiammata d’entusiasmo dopo un’estate di contestazioni e veleni. Così si presenta il Napoli ...