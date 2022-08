Mosca, i funerali di Dugina, il padre Alexander: “E' morta per il popolo, per la Russia al fronte” (Di martedì 23 agosto 2022) Centinaia di persone a Mosca hanno partecipato ai funerali di Darya Dugina, figlia dell'intellettuale Alexander, uccisa in un attentato nella capitale. Molti partecipanti alla cerimonia funebre hanno portato fiori nel centro televisivo Ostankino dove il ritratto della giovane in bianco e nero è stato esposto su una bara aperta. Seduti accanto il padre e la madre vestiti di nero. "E' morta per il popolo, per la Russia, al fronte. Il fronte è qui", ha detto Dugin all'inizio della cerimonia. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue condoglianze ai genitori della giornalista definendo l’attentato un crimine "vile, crudele", descrivendo Darya Dugina come "una persona brillante e di talento con un vero ... Leggi su lastampa (Di martedì 23 agosto 2022) Centinaia di persone ahanno partecipato aidi Darya, figlia dell'intellettuale, uccisa in un attentato nella capitale. Molti partecipanti alla cerimonia funebre hanno portato fiori nel centro televisivo Ostankino dove il ritratto della giovane in bianco e nero è stato esposto su una bara aperta. Seduti accanto ile la madre vestiti di nero. "E'per il, per la, al fronte. Il fronte è qui", ha detto Dugin all'inizio della cerimonia. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue condoglianze ai genitori della giornalista definendo l’attentato un crimine "vile, crudele", descrivendo Daryacome "una persona brillante e di talento con un vero ...

Agenzia_Ansa : La Russia non avrà 'nessuna pietà' per i killer di Darya Dugina. Lo afferma il ministro degli Esteri russo, Sergei… - SimoneBodio : RT @LaStampa: Mosca, i funerali di Dugina, il padre Alexander: “E' morta per il popolo, per la Russia al fronte” - LaStampa : Mosca, i funerali di Dugina, il padre Alexander: “E' morta per il popolo, per la Russia al fronte” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Funerali Dugina a Mosca, Lavrov: 'Nessuna pietà per i killer' - fengf645 : RT @Agenzia_Ansa: La Russia non avrà 'nessuna pietà' per i killer di Darya Dugina. Lo afferma il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov… -