Mosca | addio a Darya Dugina | centinaia al funerale Il padre | eroina | è morta per il popolo russo

(Di martedì 23 agosto 2022)di persone ahanno partecipato ai funerali di, figlia dell’intellettuale Alexander, uccisa in un attentato nella capitale. Molti partecipanti alla cerimonia funebre hanno portato fiori nel centro televisivo Ostankino dove il ritratto della giovane in bianco e nero e’ stato esposto du una bara aperta. Seduti accanto ile la madre vestiti di nero. “E’per il, per la Russia, al fronte. Il fronte e’ qui”, ha detto Dugin all’inizio della cerimonia. “Non aveva paura, la verità, e l’ultima volta che abbiamo parlato al festival culturale mi ha detto: ‘Papà mi sento una guerriera, un’”, ha detto Dugin durante la funzione commemorativa andata avanti per circa due ore, come ha riportato l’agenzia russa Tass. ...

ccombercat : RT @PrvaZylm: L'addio alla politologa e giornalista #DariaDugina è iniziato a Mosca. - RobbyDreamer : RT @PrvaZylm: L'addio alla politologa e giornalista #DariaDugina è iniziato a Mosca. - Bianchessi8 : RT @ProgettoLepanto: #Mosca dà l'addio a #DaryaDugina, figlia del famoso filosofo e politologo Alexander #Dugin, tragicamente morta a causa… - Alexme22Alex : RT @ProgettoLepanto: #Mosca dà l'addio a #DaryaDugina, figlia del famoso filosofo e politologo Alexander #Dugin, tragicamente morta a causa… - Mary35999509 : RT @ilgiornale: Trovato un maxi-giacimento: 70 miliardi di metri cubi al largo dell'isola, utili per l'addio a Mosca -

Agenzia askanews

E la notizia scatena l'ira di: "Bisogna dire le cose come stanno: l'Ue creerà dei campi di addestramento per terroristi e i militanti nazisti del regime di Kiev", ha tuonato su Telegram la ...Era di fatto una 'bianca' (in russo 'corvo bianco', belaja vorona ), e i colleghi magistrati ... Già allora il suoviene considerato da molti come 'la rovina della giustizia in Russia', e ... Mosca: addio relazioni se il Congresso Usa ci dichiara "sponsor del terrorismo" Centinaia di persone a Mosca hanno partecipato ai funerali di Darya Dugina, figlia dell’intellettuale Alexander, uccisa in un attentato nella capitale. Molti partecipanti alla cerimonia funebre hanno ...Familiari, amici e conoscenti di Daria Dugina, figlia del filosofo russo Alexander Dugin, uccisa sabato in un attentato con un’autobomba, hanno dato l’addio alla giornalista martedì durante una veglia ...