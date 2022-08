Morto per recuperare lo smartphone, parla la fidanzata Sara Bragante: “Ho pubblicato il selfie scattato prima che cadesse ma non per i like o per esibizionismo” (Di martedì 23 agosto 2022) Il selfie prima della morte? “Nessun intento esibizionista, non l’ho fatto per i like né per aumentare i follower”. A parlare al Corriere della Sera è Sara Bragante, la fidanzata di Andrea Mazzetto, l’imprenditore trentenne di Rovigo che il 20 agosto è Morto scivolando lungo un dirupo sotto l’Altar Knotto per recuperare il suo telefonino. La 27enne ha provato a ricostruire gli attimi della tragedia spiegando come sia stata una terribile fatalità, proprio nelle ore in cui sui social è stata criticata fortemente per aver pubblicato un selfie con il fidanzato che risale a qualche minuto prima della morte di Mazzetto. C’è chi le ha augurato la morte, chi “spero pubblicherai i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Ildella morte? “Nessun intento esibizionista, non l’ho fatto per iné per aumentare i follower”. Are al Corriere della Sera è, ladi Andrea Mazzetto, l’imprenditore trentenne di Rovigo che il 20 agosto èscivolando lungo un dirupo sotto l’Altar Knotto peril suo telefonino. La 27enne ha provato a ricostruire gli attimi della tragedia spiegando come sia stata una terribile fatalità, proprio nelle ore in cui sui social è stata criticata fortemente per averuncon il fidanzato che risale a qualche minutodella morte di Mazzetto. C’è chi le ha augurato la morte, chi “spero pubblicherai i ...

