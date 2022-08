Morto per recuperare il cellulare, parla la fidanzata: “Gli hater mi augurano di fare la sua fine” (Di martedì 23 agosto 2022) In un’intervista esclusiva rilasciata al “Corriere della Sera”, Sara Bragante, 27 anni, ripercorre il dramma della morte del fidanzato Andrea Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 23 agosto 2022) In un’intervista esclusiva rilasciata al “Corriere della Sera”, Sara Bragante, 27 anni, ripercorre il dramma della morte del fidanzato Andrea Perizona Magazine.

CottarelliCPI : L'ultima bufala dei NoVax: hanno messo in giro la storia che Piero Angela è morto per gli effetti della quarta dose… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Morto perché vaccinato mentre aveva il Covid Magistrato di Siracusa riconosce la… - Agenzia_Ansa : Precipita per 100 metri da un sentiero sul versante francese del Monte Bianco: è morto un corridore brasiliano che… - Piero42395724 : RT @73deva73: @EnricoLetta Te lo sei già dimenticato #aylan ? Scrivi indecente alla #Meloni mentre il #pd postava immagini di un bambino m… - lucaberga : RT @eccoclimate: Cordoglio per la scomparsa di Mauro Petriccione, da oltre 30 anni servitore alla Commissione UE e dal 2018 Direttore Gener… -