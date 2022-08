Morto Mauro Petriccione, direttore generale dell’area clima della Commissione Europea. Von der Leyen: “Profondo dolore” (Di martedì 23 agosto 2022) Raffaele Mauro Petriccione, dal 2018 direttore generale dell’area clima della Commissione Europea, è Morto a causa di un infarto. Lo conferma in un messaggio ai colleghi il vice presidente della Commissione Frans Timmermans. “Era un vero europeo e ha servito questa istituzione per la maggior parte della sua carriera”, ha scritto Timmermans. “Tutti i risultati che abbiamo raggiunto negli ultimi tre anni portano le sue impronte digitali e gliene sarò eternamente grato. E soprattutto lo ringrazio per la sua amicizia e il suo senso dell’umorismo e la sua voglia di aiutare”. Petriccione si è laureato in legge all’università di Bari nel 1982 e in seguito ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Raffaele, dal 2018, èa causa di un infarto. Lo conferma in un messaggio ai colleghi il vice presidenteFrans Timmermans. “Era un vero europeo e ha servito questa istituzione per la maggior partesua carriera”, ha scritto Timmermans. “Tutti i risultati che abbiamo raggiunto negli ultimi tre anni portano le sue impronte digitali e gliene sarò eternamente grato. E soprattutto lo ringrazio per la sua amicizia e il suo senso dell’umorismo e la sua voglia di aiutare”.si è laureato in legge all’università di Bari nel 1982 e in seguito ha ...

