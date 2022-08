Morto il russo Pitaevskij, pioniere della fisica quantistica (Di martedì 23 agosto 2022) E’ Morto all’eta’ di 89 anni il fisico russo Lev Petrovi? Pitaevskij, conosciuto nel mondo accademico e scientifico internazionale per gli studi sui condensati di Bose-Einstein. Lo comunica all’Ansa l’Universita’ di Trento. Pitaevskij fu uno dei primi studiosi ad applicare metodi della teoria quantistica dei campi alla fisica della materia. Laureatosi all’Universita’ di Saratov nel 1955, Pitaevskij assunse il ruolo di professore ordinario di fisica teorica presso il dipartimento di fisica dell’Universita’ di Trento nel 1998. Era membro del Centro per la Condensazione di Bose-Einstein di Trento. Nel 2018 venne insignito del Premio Enrico Fermi, assegnato dalla Societa’ italiana di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) E’all’eta’ di 89 anni il fisicoLev Petrovi?, conosciuto nel mondo accademico e scientifico internazionale per gli studi sui condensati di Bose-Einstein. Lo comunica all’Ansa l’Universita’ di Trento.fu uno dei primi studiosi ad applicare metoditeoriadei campi allamateria. Laureatosi all’Universita’ di Saratov nel 1955,assunse il ruolo di professore ordinario diteorica presso il dipartimento didell’Universita’ di Trento nel 1998. Era membro del Centro per la Condensazione di Bose-Einstein di Trento. Nel 2018 venne insignito del Premio Enrico Fermi, assegnato dalla Societa’ italiana di ...

