Monza, Sky: “Obiettivo German Pezzella per la difesa” (Di martedì 23 agosto 2022) Monza Pezzella- Il Monza ha svolto solamente seduta mattutina in vista della gara di Venerdì, in casa, contro l’Udinese. C’è bisogno subito di punti per la squadra di Stroppa, dopo la doppia sconfitta. Monza, Sky: “Obbiettivo German Pezzella per la difesa” Il Monza è attivo continuamente sul mercato in entrata, per affermarsi definitivamente come regina di questa sessione estiva. Galliani, inevitabilmente si aspettava un inizio di campionato meno deludente, ma si lavora duramente. L’infortunio di Ranocchia e di Pablo Marì, hanno costretto al Condor di ritornare subito sul mercato in difesa, per assicurarsi un titolare di livello. Tanti nomi per i Brianzoli, ma il profilo che sta facendo più scalpore è quello di: German ... Leggi su seriea24 (Di martedì 23 agosto 2022)- Ilha svolto solamente seduta mattutina in vista della gara di Venerdì, in casa, contro l’Udinese. C’è bisogno subito di punti per la squadra di Stroppa, dopo la doppia sconfitta., Sky: “Obbiettivoper la” Ilè attivo continuamente sul mercato in entrata, per affermarsi definitivamente come regina di questa sessione estiva. Galliani, inevitabilmente si aspettava un inizio di campionato meno deludente, ma si lavora duramente. L’infortunio di Ranocchia e di Pablo Marì, hanno costretto al Condor di ritornare subito sul mercato in, per assicurarsi un titolare di livello. Tanti nomi per i Brianzoli, ma il profilo che sta facendo più scalpore è quello di:...

