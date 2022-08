Moggi sul Napoli | “Ha fatto gli acquisti migliori Kvaratskhelia? Da capire l’impatto sulle partite”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) Luciano, ex direttore sportivo di Juventus e, è intervenuto a 1 Football Club, parlando degli azzurri di mister Spalletti: “In questo momento il club partenopeo hagià si conosceva, e Giuntoli lo ha preso prima di tutti. Saper individuare i bravi calciatori è consuetudine, riuscire a prenderli è per pochi. Gli attaccanti quest’anno non stanno facendo rimpiangere Mertens ed Insigne. Ho però un punto interrogativo su Kim: sostituire Koulibaly non è semplice, ed alla prima di campionato ha avuto qualche sbavatura”. Sul video pubblicato da Insigne sul tiro a giro, ha ammesso: “Si può fare a meno di queste cose, lui deve pensare al Canada ed ilalla Serie A. Supenso però che ...