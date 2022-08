Modestino, capolista in Campania di Calenda: “Renzi è un pinocchio, von der Leyen una cameriera”. E su Putin: “La storia gli darà ragione” (Di martedì 23 agosto 2022) Matteo Renzi? Un pinocchio, quello che arriva al “momento delle bugie”. Lo dice esplicitamente, anche quando ritiene che abbia ragione: “Non lo amo”. Di più: “Renzi che urla: onestà è come sentire Malgioglio che grida viva la f…”. Emmanuel Macron? Un fattorino. E Ursula von der Leyen una “femme de chambre”. Lukashenko, poi, uno “bravo” che fa “quello che l’Europa non è stata capace o non ha voluto fare per compiacere Biden”. Volodymyr Zelensky è invece un “nemico del suo popolo”. La storia? “darà ragione a Putin”. E sull’Ucraina, il professor Alessandro Orsini, tanto osteggiato da Carlo Calenda e Italia Viva, è uno che “ragiona”. Così come è “brava” Loredana Di Cesare. E anche se fino a pochi giorni fa metteva like a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Matteo? Un, quello che arriva al “momento delle bugie”. Lo dice esplicitamente, anche quando ritiene che abbia: “Non lo amo”. Di più: “che urla: onestà è come sentire Malgioglio che grida viva la f…”. Emmanuel Macron? Un fattorino. E Ursula von deruna “femme de chambre”. Lukashenko, poi, uno “bravo” che fa “quello che l’Europa non è stata capace o non ha voluto fare per compiacere Biden”. Volodymyr Zelensky è invece un “nemico del suo popolo”. La? “”. E sull’Ucraina, il professor Alessandro Orsini, tanto osteggiato da Carloe Italia Viva, è uno che “ragiona”. Così come è “brava” Loredana Di Cesare. E anche se fino a pochi giorni fa metteva like a ...

