Milik alla Juve fa sorridere il Napoli: il motivo (Di martedì 23 agosto 2022) Arkadiusz Milik, centravanti polacco, ha vestito la maglia del Napoli dal 2016 al 2021 collezionando 38 reti in 93 presenze. Dopo la rottura con il Napoli, Milik è finito al Marsiglia per rilanciarsi, dopo che nell’ultima stagione all’ombra del Vesuvio non ha mai visto il campo a causa di diverbi con la società. Arkadiusz Milik Marsiglia (Photo by SYLVAIN THOMAS/AFP via Getty Images) Ora il polacco pare essere vicino al ritorno in Italia, per vestire la maglia della Juventus. La “Vecchia Signora“, infatti, è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Vlahovic. Secondo quanto appreso nel corso degli ultimi minuti da Sky infatti la Juventus sarebbe ad un passo dalla chiusura dell’operazione in prestito con diritto di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Arkadiusz, centravanti polacco, ha vestito la maglia deldal 2016 al 2021 collezionando 38 reti in 93 presenze. Dopo la rottura con ilè finito al Marsiglia per rilanciarsi, dopo che nell’ultima stagione all’ombra del Vesuvio non ha mai visto il campo a causa di diverbi con la società. ArkadiuszMarsiglia (Photo by SYLVAIN THOMAS/AFP via Getty Images) Ora il polacco pare essere vicino al ritorno in Italia, per vestire la maglia dellantus. La “Vecchia Signora“, infatti, èricerca di un attaccante da affiancare a Vlahovic. Secondo quanto appreso nel corso degli ultimi minuti da Sky infatti lantus sarebbe ad un passo dchiusura dell’operazione in prestito con diritto di ...

