Milena Bertolini confermata Ct dell’Italia femminile nonostante il deludente Europeo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 agosto 2022)è stataalla guida dell’Italdonnela delusione (per non dire brutta figura) degli Europei. Lo annuncia la Figc con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale con cui si rendono noti i tecnici delle Nazionali Femminili per la stagione 2022/23. Per ladunque lo stesso destino di Mancini, rimasto alla guida degli Azzurrila mancata qualificazione al Mondiale. La Federazione presenta, nella stessa nota, anche i prossimi impegni che attendono la Nazionale. Reduce dalla delusione per l’eliminazione prematura nel Campionato, la Nazionaledidovrà voltare subito pagina per cercare di centrare la ...