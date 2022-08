Milano | ragazzino di 15 anni accoltellato per uno sguardo di troppo | è gravissimo Arrestato un 27enne

angiuoniluigi : RT @leggoit: «Perché mi guardi?»: ragazzino 15enne accoltellato fuori dal centro commerciale, è grave. Arrestato un 27enne - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Accoltella un ragazzino di 15 anni In manette 27enne a Busnago - leggoit : «Perché mi guardi?»: ragazzino 15enne accoltellato fuori dal centro commerciale, è grave. Arrestato un 27enne - Affaritaliani : Accoltella un ragazzino di 15 anni In manette 27enne a Busnago -

Choc nel milanese , a Busnago , dove all'esterno di un centro commerciale undi 15 anni è stato aggredito a coltellate ed è ora ricoverato in terapia intensiva all'...della provincia di,...Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato undi 15 anni all'esterno di un centro commerciale di Busnago, nel Milanese, nel pomeriggio ...della provincia di, ...L'adolescente ferito gravemente da un 27enne, accusato di tentato omicidio aggravato. In tasca aveva anche un grammo di cocaina. I due si sono affrontati sotto i portici di un centro commerciale davan ...