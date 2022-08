Milan, Sky: “Onana vicinissimo al Diavolo, Vrancx l’alternativa” (Di martedì 23 agosto 2022) Milan Onana- Lavoro di scarico e intenso per gli uomini di Pioli che, si preparano per il match di sabato: contro il Bologna. È il centrocampista l’obbiettivo il numero uno per il Milan che, cerca un profilo molto simile a quello di Kessiè: ceduto al Barcellona. L’Ivoriano ha lasciato un enorme problema di fisicità nella mediana Rossonera che, ha avuto vari problemi nelle prime due uscite. Tonali non è ancora in forma, dopo l’infortunio, discorso diverso per Bennacer: grande rete contro l’Atalanta. Il profilo numero uno è Jean Onana, del Bordeaux molto vicino al club Lombardo. La dirigenza rossonera sarebbe orientata verso un prestito con diritto di riscatto per portare il giocatore a Milano. Il Bordeaux vorrebbe aspettare ancora un po’ sperando che i rossoneri optano per un’operazione a titolo ... Leggi su seriea24 (Di martedì 23 agosto 2022)- Lavoro di scarico e intenso per gli uomini di Pioli che, si preparano per il match di sabato: contro il Bologna. È il centrocampista l’obbiettivo il numero uno per ilche, cerca un profilo molto simile a quello di Kessiè: ceduto al Barcellona. L’Ivoriano ha lasciato un enorme problema di fisicità nella mediana Rossonera che, ha avuto vari problemi nelle prime due uscite. Tonali non è ancora in forma, dopo l’infortunio, discorso diverso per Bennacer: grande rete contro l’Atalanta. Il profilo numero uno è Jean, del Bordeaux molto vicino al club Lombardo. La dirigenza rossonera sarebbe orientata verso un prestito con diritto di riscatto per portare il giocatore ao. Il Bordeaux vorrebbe aspettare ancora un po’ sperando che i rossoneri optano per un’operazione a titolo ...

