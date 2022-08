Milan, Roback vicino al Nordsjælland (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto riferito da Sky, Emil Roback sarebbe vicino ai danesi del Nordsjælland. Trattativa in fase avanzata sulla base del pres... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Secondo quanto riferito da Sky, Emilsarebbeai danesi del. Trattativa in fase avanzata sulla base del pres...

milansette : Di Marzio: 'Il Milan sta cedendo in prestito Roback al Nordsjælland' #acmilan #rossoneri - Domenic36396232 : #Roback in prestito dal #Milan al #Nordsjælland ? [ @DiMarzio ] #Calciomercato #StayTuned - FCalcistiche : RT @theMilanZone_: ?? Il #Milan sta cedendo in prestito al Nordsjælland il giovane #Roback, trattativa in fase avanzata. via @DiMarzio - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ?? Il #Milan sta cedendo in prestito al Nordsjælland il giovane #Roback, trattativa in fase avanzata. via @DiMarzio - JMC1899 : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Il Milan sta cedendo in prestito Roback al Nordsjælland' -