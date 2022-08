Milan, Legrottaglie: “Ancora tra le favorite per il campionato” (Di martedì 23 agosto 2022) Legrottaglie, che ha giocato anche nel Milan per sei mesi, ha parlato così della lotta Scudetto di quest'anno. Ecco le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 agosto 2022), che ha giocato anche nelper sei mesi, ha parlato così della lotta Scudetto di quest'anno. Ecco le sue parole.

PianetaMilan : .@acmilan, #Legrottaglie: 'Ancora tra le #favorite per il campionato' #ACMilan #Milan #SempreMilan - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: ?? “Il #Milan sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo aver v… - milansette : Legrottaglie sul Milan: 'Rimane fra le favorite per vincere il campionato' #acmilan #rossoneri - PassioneMilan3 : ?? “Il #Milan sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo av… - MilanWorldForum : Legrottaglie sul Milan. Le dichiarazioni QUI -) -