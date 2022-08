Milan, Gazzetta: “Pronto il debutto da titolare per De Keteleare” (Di martedì 23 agosto 2022) Milan DE Keteleare- Il Milan continua il suo duro allenamento, in vista della gara di Sabato contro il Bologna. Pareggio non convincente contro l’Atalanta, è tempo di ritornare a vincere. Il Milan continua attivamente a seguire i suoi obbiettivi sul calciomercato. Come dichiarato ieri sera da SkySport, i Rossoneri sono molto vicini a Jean Onana dal Bordeaux. Il giocatore, andrà a completare il reparto riservato al centrocampo del Diavolo, visto l’addio di Kessiè. Pioli, però, pensa anche al campo e a coccolare il suo principe: Charles De Keteleare. Ecco le parole della Gazzetta, su un suo probabile debutto dal 1? contro il Bologna: “CDK è il favorito per giocare da numero 10 titolare sabato sera contro il Bologna, a San Siro. Pioli due sere fa ha ... Leggi su seriea24 (Di martedì 23 agosto 2022)DE- Ilcontinua il suo duro allenamento, in vista della gara di Sabato contro il Bologna. Pareggio non convincente contro l’Atalanta, è tempo di ritornare a vincere. Ilcontinua attivamente a seguire i suoi obbiettivi sul calciomercato. Come dichiarato ieri sera da SkySport, i Rossoneri sono molto vicini a Jean Onana dal Bordeaux. Il giocatore, andrà a completare il reparto riservato al centrocampo del Diavolo, visto l’addio di Kessiè. Pioli, però, pensa anche al campo e a coccolare il suo principe: Charles De. Ecco le parole della, su un suo probabiledal 1? contro il Bologna: “CDK è il favorito per giocare da numero 10sabato sera contro il Bologna, a San Siro. Pioli due sere fa ha ...

Gazzetta_it : Il punto del #Milan non va disprezzato: le goleade con le piccole fanno poco testo - Gazzetta_it : Lo stallo sul rinnovo, gli urlacci di Pioli: Leao, i motivi della falsa partenza #Milan - Gazzetta_it : #Milan e Leao, com'è difficile riconfermarsi per chi ha vinto - milansette : Milan, Adli zero minuti: il piano di Pioli - RobirobyRoberto : @Gazzetta_it Beh, a sto punto sicurissimo non va al Milan -