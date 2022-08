Milan, accordo trovato per Desplanches al Vicenza (Di martedì 23 agosto 2022) Il Milan ha trovato la quadra giusta con il Vicenza per il passaggio del giovane portiere Sebastiano Desplanches in Veneto, con una percentuale... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Ilhala quadra giusta con ilper il passaggio del giovane portiere Sebastianoin Veneto, con una percentuale...

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan a caccia dell'accordo con #Tanganga - AntoVitiello : ?? Manca sempre meno al #closing tra #RedBird ed #Elliott. Il fondo di #Cardinale acquisirà il 100% delle quote del… - lucabianchin7 : Tommaso #Mancini ha scelto la #Juve (e lo ha fatto sapere al #Milan). L'attaccante del 2004 è vicino a diventare bi… - KunGrax : RT @86_longo: Il #NottinghamForest ha presentato un’offerta da 20 milioni di pound per #Tanganga ed è vicino all’accordo con il #Tottenham.… - SBKreal : RT @86_longo: Il #NottinghamForest ha presentato un’offerta da 20 milioni di pound per #Tanganga ed è vicino all’accordo con il #Tottenham.… -