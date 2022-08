Michelle Hunziker e la sua nuova casa, ecco dove si trova e com’è arredata: i dettagli (Di martedì 23 agosto 2022) Michelle Hunziker cambia tutto. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi – era lo scorso gennaio – adesso la nota conduttrice ha deciso di vivere in un nuovo appartamento. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, in tanti si sono domandati cosa ne sarebbe stato del loro “nido d’amore” (una villa) a Bergamo. Questo non è ancora noto; quello che è certo, invece, è che Michelle adesso vive a Milano, precisamente in un appartamento con vista sui grattacieli di CityLife. Com’era facile immaginare, la casa è in grande stile. Porte in legno chiaro con pareti bianche ed elementi di ottone per il bagno, elegante e raffinato. Il pavimento? Una moquette chiara (per la zona del soggiorno). Per gli arredi, invece, tinte neutre. Sobrietà e ricercatezza sembrano essere le parole d’ordine della sua nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)cambia tutto. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi – era lo scorso gennaio – adesso la nota conduttrice ha deciso di vivere in un nuovo appartamento. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, in tanti si sono domandati cosa ne sarebbe stato del loro “nido d’amore” (una villa) a Bergamo. Questo non è ancora noto; quello che è certo, invece, è cheadesso vive a Milano, precisamente in un appartamento con vista sui grattacieli di CityLife. Com’era facile immaginare, laè in grande stile. Porte in legno chiaro con pareti bianche ed elementi di ottone per il bagno, elegante e raffinato. Il pavimento? Una moquette chiara (per la zona del soggiorno). Per gli arredi, invece, tinte neutre. Sobrietà e ricercatezza sembrano essere le parole d’ordine della sua...

