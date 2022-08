"Mi danno dell'assassina", lo sfogo della fidanzata del 30enne morto per recuperare il telefono (Di martedì 23 agosto 2022) Parole di odio, offese e accuse. I social non rispiarmiano nessuno, molto spesso i leoni da tastiera si accaniscono con le persone che stanno vivendo momenti drammatici e dolorosi. Come nel caso della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Parole di odio, offese e accuse. I social non rispiarmiano nessuno, molto spesso i leoni da tastiera si accaniscono con le persone che stanno vivendo momenti drammatici e dolorosi. Come nel casoa ...

martaottaviani : Basta che adesso non danno la colpa all’#Ucraina. La #Russia è sotto il controllo dell’#Fsb. #kiev non avrebbe mai… - PagellaPolitica : Secondo @CarloCalenda, la “quota 41” proposta dalla Lega costerebbe «65 miliardi di euro». Abbiamo verificato e le… - peterkama : Jova Beach Party a Viareggio, la Procura di Lucca apre un’inchiesta per danno ambientale La Procura indaga sui risc… - Rog_2 : RT @mattinonline: 'Il Jova Beach Party? Un danno ambientale'. Di nuovo polemica sul concerto dell'estate - mattinonline : 'Il Jova Beach Party? Un danno ambientale'. Di nuovo polemica sul concerto dell'estate -