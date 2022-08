Meteo | occhio al 31 agosto | tutto stravolto | cosa accadrà in poche ore

(Di martedì 23 agosto 2022) Non c'è da stare tranquilli sul fronte. L'ultima previsione delgiuliacci.it annuncia una nuova ondata infernale di caldo. C'è una sola buona notizia: non tutte le regioni saranno interessate da questa ondata di caldo. L'afa e il caldo africano dunque colpiranno solo alcune zone del Paese mentre altre potranno godere del fresco e di temperature in linea con le medie stagionali. Nei prossimi giorni infatti sarà protagonista l'Anticiclone delle Azzorre che di fatto occuperà una vasta area della nostra Penisola. Il caldo africano riguarderà principalmente il Sud e le isole maggiori. Saranno risparmiati il Centro e il Nord. Picchi di 37-38 gradi dovrebbero riguardare le regioni meridionali e la Sardegna. Va detto che non saranno toccati i picchi di 40 gradi che hanno accompagnato questa estate infernale. Ma di certo ...

