Meteo: in arrivo nubifragi al Sud, Italia di nuovo spaccata in due (Di martedì 23 agosto 2022) Nei prossimi giorni il Meteo evolverà sull’Italia in modo diverso fra Nord e Sud. Fra alta pressione e un vortice ciclonico. Saranno due, quindi, i protagonisti principali del Meteo sul nostro Paese. Il primo sarà l’alta pressione che riuscirà a proteggere il Nord e gran parte del Centro, il secondo sarà un vortice ciclonico che dai Balcani si avvicinerà minacciosamente al Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilMeteo.it sostiene che la posizione decentrata verso ovest dell’anticiclone favorirà la discesa di correnti settentrionali su tutte le regioni. Foto Twitter/@GiancarloVinci4Il vento, principalmente di maestrale, oltre a riportare un clima più accettabile su tutte le regioni, favorirà la formazione di un vortice che dai Balcani punterà le regioni meridionali. Di conseguenza il tempo sarà ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 agosto 2022) Nei prossimi giorni ilevolverà sull’in modo diverso fra Nord e Sud. Fra alta pressione e un vortice ciclonico. Saranno due, quindi, i protagonisti principali delsul nostro Paese. Il primo sarà l’alta pressione che riuscirà a proteggere il Nord e gran parte del Centro, il secondo sarà un vortice ciclonico che dai Balcani si avvicinerà minacciosamente al Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.il.it sostiene che la posizione decentrata verso ovest dell’anticiclone favorirà la discesa di correnti settentrionali su tutte le regioni. Foto Twitter/@GiancarloVinci4Il vento, principalmente di maestrale, oltre a riportare un clima più accettabile su tutte le regioni, favorirà la formazione di un vortice che dai Balcani punterà le regioni meridionali. Di conseguenza il tempo sarà ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - DPCgov : In arrivo, per la giornata di #ferragosto, pioggia e temporali al Centro-Nord. ???? #allertaGIALLA prevista in 5 Reg… - stef_esse : RT @3BMeteo: ? In arrivo nuovi forti #temporali e #grandine al Centro-Sud a causa di un #vortice sui #Balcani. ??? Ecco tutti i dettagli #me… - 3BMeteo : ? In arrivo nuovi forti #temporali e #grandine al Centro-Sud a causa di un #vortice sui #Balcani. ??? Ecco tutti i d… - FulvioRomanin : Comunque il meteo sta girando e si sente già l'odore dell'autunno in arrivo. Questa è una delle mie parti dell'anno preferite. -