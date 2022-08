Messico: 500 migranti in marcia verso gli Usa. Biden vieta l’ingresso: “remain in Mexico” (Di martedì 23 agosto 2022) L’amministrazione del presidente statunitense Joe Biden ha infatti ripristinato, nel dicembre 2021, il controverso programma sull’immigrazione chiamato Migrant Protection Protocols, e noto come “remain in Mexico”, introdotto durante la presidenza di Donald Trump L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 agosto 2022) L’amministrazione del presidente statunitense Joeha infatti ripristinato, nel dicembre 2021, il controprogramma sull’immigrazione chiamato Migrant Protection Protocols, e noto come “in”, introdotto durante la presidenza di Donald Trump L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Messico: 500 migranti in marcia verso gli Usa. Biden vieta l’ingresso: “remain in Mexico” - antimafia2000 : #Messico: carovana con 500 #migranti si dirige verso gli #USA - Giovanni_Mex : @igolmar @noianononhodet1 @faberskj In questo stesso thread c'è un link a human right, che non vuol dire umani a d… -