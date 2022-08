Mertens a Dazn : " Nove anni da sogno a Napoli, sarò sempre il primo tifoso " (Di martedì 23 agosto 2022) Dries Mertens ha parlato in diretta Tv a Dazn nel corso del programma di Pierluigi Pardo " Supertele " ecco le sue parole : Come ti trovi a Istanbul ? "Lasciare Napoli è stato duro, però qui abbiamo trovato una bella città,anche lo stadio è molto bello, ora stiamo cercando casa speriamo di trovarla al piu presto". La gara di ieri del Napoli ? "Abbiamo visto la partita, hanno giocato molto bene ed in velocità. Abbiamo deciso di tenerla la casa a Napoli, mia moglie si è svegliata un giorno e ha iniziato a piangere perchè non voleva lasciarla. Allora le ho detto che l'avremmo tenuta e appena avremo due giorni torneremo li". Su Insigne invece ? "Lo sento spesso, lui è molto contento di essere li a Toronto. Sono contento, dopo tanti anni a Napoli ha iniziato una ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 23 agosto 2022) Driesha parlato in diretta Tv anel corso del programma di Pierluigi Pardo " Supertele " ecco le sue parole : Come ti trovi a Istanbul ? "Lasciareè stato duro, però qui abbiamo trovato una bella città,anche lo stadio è molto bello, ora stiamo cercando casa speriamo di trovarla al piu presto". La gara di ieri del? "Abbiamo visto la partita, hanno giocato molto bene ed in velocità. Abbiamo deciso di tenerla la casa a, mia moglie si è svegliata un giorno e ha iniziato a piangere perchè non voleva lasciarla. Allora le ho detto che l'avremmo tenuta e appena avremo due giorni torneremo li". Su Insigne invece ? "Lo sento spesso, lui è molto contento di essere li a Toronto. Sono contento, dopo tantiha iniziato una ...

