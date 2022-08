Mercato Roma, sfuma il pupillo di Mourinho: a breve sarà ufficiale (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, per la Roma di José Mourinho sono arrivate delle brutte notizie anche in sede di Mercato. L’unica notizia positiva per la Roma in questi giorni è stata sicuramente la vittoria per 1-0 contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. I giallorossi, infatti, hanno sofferto contro il team lombardo, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo, per ladi Josésono arrivate delle brutte notizie anche in sede di. L’unica notizia positiva per lain questi giorni è stata sicuramente la vittoria per 1-0 contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. I giallorossi, infatti, hanno sofferto contro il team lombardo, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, in chiusura #Kluivert al #Fulham La #Cremonese fa sul serio per #Felix #SkySport #SkyCalciomercato - marcoconterio : ?? ?? Secondo il Times, 20 club sotto la lente per violazioni norme Financial Fair Play. Tra questi 10 rischiano sanz… - News24_it : Mercato: Juve, Milik sorpassa Depay. Roma su Belotti e Grillitsch. Cavani va da Gattuso al Valencia - la Repubblica - MilanPress_it : Nuova concorrenza per #Diallo #MilanPress - lucadotto : RT @repubblica: Fair play finanziario, per Inter e Roma il rischio di limitazioni sul mercato [di Matteo Pinci] -