Meloni e il video dello stupro di Piacenza condiviso su Twitter, il social rimuove il tweet: “Viola il nostro regolamento” (Di martedì 23 agosto 2022) Twitter ha rimosso il tweet in cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, aveva condiviso il video dello stupro avvenuto a Piacenza. Il contenuto è stato eliminato perché ha Violato le regole del social, come spiega Twitter stesso. Nel disciplinare dell’app, infatti, si legge che gli per gli utenti è vietato anche “pubblicare o condividere contenuti che mostrino aggressioni e/o violenze sessuali”. Le immagini postate da Meloni sono diventate un caso oggetto di contesa all’interno della campagna elettorale. Enrico Letta, leader Pd, ha riferito la condivisione “indecente e indecorosa”. Calenda ha parlato di “atto immorale e irrispettoso”. Fra le reazione più recenti quella della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)ha rimosso ilin cui Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, avevailavvenuto a. Il contenuto è stato eliminato perché hato le regole del, come spiegastesso. Nel disciplinare dell’app, infatti, si legge che gli per gli utenti è vietato anche “pubblicare o condividere contenuti che mostrino aggressioni e/o violenze sessuali”. Le immagini postate dasono diventate un caso oggetto di contesa all’interno della campagna elettorale. Enrico Letta, leader Pd, ha riferito la condivisione “indecente e indecorosa”. Calenda ha parlato di “atto immorale e irrispettoso”. Fra le reazione più recenti quella della ...

