Meloni alza il tiro: la violenza della campagna elettorale (Di martedì 23 agosto 2022) Le elezioni del 25 settembre 2022 si avvicinano e la campagna elettorale si fa sempre più violenta. Lo ha confermato la stessa Giorgia Meloni il 25 luglio scorso, quando in un'intervista andata in onda sul Tg5 la leader di Fratelli d'Italia avvertì che la campagna elettorale si sarebbe fatta violenta perché non si sarebbero fatti intimidire. Giorgia Meloni non ha intenzione di perdere. Lo ha dimostrato alzando il tiro con la pubblicazione sui propri social del video, tratto da Il messaggero, della violenza avvenuta a Piacenza. Non sono tardate le parole indignate da parte degli esponenti della sinistra o di chi, attraverso i social, ha commentato come questa pubblicazione sia una forma perpetrata di ...

