MoviesAsbury : #Megalopolis di Francis Ford Coppola si arricchisce con una nuova attrice, Aubrey Plaza. -

Movieplayer.it

Plaza è l'acquisto più recente del cast del corale, progetto del cuore di Francis Ford Coppola. Plaza affiancherà Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight e ...Plaza è l'acquisto più recente del cast del corale, progetto del cuore di Francis Ford Coppola. Plaza affiancherà Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight e ... Megalopolis: Aubrey Plaza affianca Adam Driver nel film di Francis Ford Coppola Aubrey Plaza affiancherà Adam Driver, Forest Whitaker,Jon Voight e Laurence Fishburne nel corale Megalopolis, scritto, diretto e finanziato da Francis Ford Coppola. Aubrey Plaza è l'acquisto più recen ...Aubrey Plaza is set to join the cast of 'Megalopolis'. The 38-year-old star is expected to appear alongside Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight and Laurence Fishburne in 'The ...