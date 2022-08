Meeting Rimini, sindacati e Orlando d'accordo: serve patto per il lavoro (Di martedì 23 agosto 2022) ... ha ricordato Sbarra, precisando "bisogna allontanarsi dall'illusione che il lavoro si possa creare per decreto o con uno schizzo d'inchiostro sulla Gazzetta Ufficiale". Anche il Ministro del lavoro ... Leggi su finanza.repubblica (Di martedì 23 agosto 2022) ... ha ricordato Sbarra, precisando "bisogna allontanarsi dall'illusione che ilsi possa creare per decreto o con uno schizzo d'inchiostro sulla Gazzetta Ufficiale". Anche il Ministro del...

GiuseppeConteIT : Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C'era invece una sfilata di politici che fingono… - CarloCalenda : Si parte! Sarò a Rimini giovedì per il meeting e inaugurazione della sede e in Sicilia sabato e domenica. Avanti. D… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Conte: 'Il Meeting di Rimini non ospita il Movimento 5 Stelle perché siamo scomodi per il sistema'… - marcellosantell : RT @ultimenotizie: 'Sulle #sanzioni alla #Russia bisogna guardare i numeri: l'avanzo commerciale della Russia è 70 miliardi di dollari, per… - ariolele : RT @Libero_official: #EnricoLetta è stato fischiato al Meeting di Rimini mentre parlava di scuola: 'Dobbiamo rendere obbligatoria la scuola… -