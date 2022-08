Meeting Rimini, sindacati e Orlando d'accordo: serve patto per il lavoro (Di martedì 23 agosto 2022) ... ha ricordato Sbarra, precisando "bisogna allontanarsi dall'illusione che il lavoro si possa creare per decreto o con uno schizzo d'inchiostro sulla Gazzetta Ufficiale". Anche il Ministro del lavoro ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 23 agosto 2022) ... ha ricordato Sbarra, precisando "bisogna allontanarsi dall'illusione che ilsi possa creare per decreto o con uno schizzo d'inchiostro sulla Gazzetta Ufficiale". Anche il Ministro del...

CarloCalenda : Si parte! Sarò a Rimini giovedì per il meeting e inaugurazione della sede e in Sicilia sabato e domenica. Avanti. D… - petergomezblog : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Rosato, Lupi, Tajani e Di Maio (e senza Con… - gippu1 : 20 anni fa, il #23agosto 2002, a Silvio Berlusconi toccò dare una notizia molto triste a tutti i tifosi del Milan:… - Gilauax : RT @GiuseppeConteIT: Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C'era invece una sfilata di politici che fingono di… - carmelomusicsax : RT @AuGabriella3: Giuseppe Conte, il leader del M5S reincarna Enrico Berlinguer. Fa talmente paura ai poteri forti italiani che non l'invi… -