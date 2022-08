Meeting | Letta propone scuola dell’obbligo fino a 18 anni con quella dell’infanzia gratuita E la platea ciellina lo fischia

(Di martedì 23 agosto 2022) Non è piaciuta alladi Comunione e liberazione radunata a Rimini la proposta avanzata da Enricodi allungare l’obbligo scolastico. “Considero fondamentale allungare l’obbligo scolasticoalla maturità così come lad’infanzia sia accessibile a tutte le famiglie che ne hanno bisogno in maniera” ha detto il leader Pd intervistato sul palco della kermesse insieme agli leader, tra cui Meloni e Salvini. Le sue parole però sono state accolte da un coro di “no” dal pubblico ciellino di formazione cattolica e storicamente sostenitore delle scuole paritarie, che si ispirano all’insegnamento di Don Giussani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

