Meeting di Rimini, ovazione per Meloni: «Ora presidenzialismo», Letta: «Si indebolisce il parlamento». Il caffè insieme prima del dibattito – La diretta video (Di martedì 23 agosto 2022) ovazione per Giorgia Meloni al Meeting di Rimini. Al suo arrivo sul palco, da più parti si è sentito urlare «Giorgia, Giorgia». Per la presidente di Fratelli d'Italia si tratta della prima partecipazione all'evento di Comunione e Liberazione, dopo che l'anno scorso era intervenuta da remoto. Molti applausi anche per Matteo Salvini, Enrico Letta e Antonio Tajani. Battimano di cortesia, invece, per Luigi Di Maio. Parlando della crisi energetica, l'ex M5s è tornato a chiedere un tetto europeo al prezzo del gas. Il segretario del Pd, da parte sua, ha invocato «prezzi amministrati per 12 mesi per aiutare le famiglie e le imprese, è necessario per fare una legge. Se non faremo così la nostra strategia salta, l'obiettivo di Putin è strangolare l'Europa».

CarloCalenda : Si parte! Sarò a Rimini giovedì per il meeting e inaugurazione della sede e in Sicilia sabato e domenica. Avanti. D… - gippu1 : 20 anni fa, il #23agosto 2002, a Silvio Berlusconi toccò dare una notizia molto triste a tutti i tifosi del Milan:… - fattoquotidiano : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Tajani e Di Maio (e senza Conte) - GiorgiaGardini : RT @enricobocchini: il meeting di Rimini da sempre un covo di stronzate filo-fasciste in cui le persone vanno per sentirsi politicamente im… - CapitanHarlok6 : RT @donnadimezzo: il meeting di Rimini è la merda. punto -