Meeting di Rimini, Letta risponde alle critiche sulla foto dei leader al bar: «Era per concordare le regole del dibattito» (Di martedì 23 agosto 2022) Enrico Letta ha risposto alle polemiche emerse dallo scatto dell'Ansa che immortalava i principali leader politici a un bar poco prima del Meeting di Rimini. «Stamani coi partecipanti al dibattito a concordare con il moderatore, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, le regole del dibattito stesso», ha spiegato su Twitter condividendo la foto in questione. E, oltre a ringraziare per l'invito, aggiunge: «Occasione importante oggi per presentare alcune delle nostre idee». Nei commenti, però, molti non credono alla versione del segretario dem e lo accusano di aver impiegato troppo tempo per chiarire la foto. «Solo dopo che è stata pubblicata diverse volte?», scrive un utente.

