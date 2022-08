Meeting di Rimini, applausometro premia Meloni. Domani c’è Draghi (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Un applauso non si nega a nessuno e la regola vale anche al Meeting di Rimini. Ma, come da tradizione, c’è chi raccoglie ovazioni, chi buoni consensi e chi solo qualche clap-clap di cortesia. A un mese dalle elezioni, la platea della kermesse ciellina conferma quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali, come si può dedurre dall’accoglienza riservata oggi a quasi tutti i leader politici – mancavano soltanto Giuseppe Conte e Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda arriverà all’ultimo giorno – che si sono confrontati in una tavola rotonda degna delle migliori tribune politiche. In attesa dell’arrivo di Domani a mezzogiorno del capo del governo uscente Mario Draghi, quello che si può definire come ‘applausometro’ vede uscire vincitrice Giorgia Meloni, i cui fans in platea ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Un applauso non si nega a nessuno e la regola vale anche aldi. Ma, come da tradizione, c’è chi raccoglie ovazioni, chi buoni consensi e chi solo qualche clap-clap di cortesia. A un mese dalle elezioni, la platea della kermesse ciellina conferma quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali, come si può dedurre dall’accoglienza riservata oggi a quasi tutti i leader politici – mancavano soltanto Giuseppe Conte e Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda arriverà all’ultimo giorno – che si sono confrontati in una tavola rotonda degna delle migliori tribune politiche. In attesa dell’arrivo dia mezzogiorno del capo del governo uscente Mario, quello che si può definire come ‘’ vede uscire vincitrice Giorgia, i cui fans in platea ...

GiuseppeConteIT : Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C'era invece una sfilata di politici che fingono… - CarloCalenda : Si parte! Sarò a Rimini giovedì per il meeting e inaugurazione della sede e in Sicilia sabato e domenica. Avanti. D… - petergomezblog : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Rosato, Lupi, Tajani e Di Maio (e senza Con… - AlfonsoFofo60 : RT @GiuseppeConteIT: Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C'era invece una sfilata di politici che fingono di… - micheladania : RT @GiuseppeConteIT: Al Meeting di Rimini non è stata ospitata la voce del @Mov5Stelle. C'era invece una sfilata di politici che fingono di… -