Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace: “Vi invito alla preghiera incessante” (Di martedì 23 agosto 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi, rinnova a ognuno di noi, lo stesso invito che Gesù ci rivolge nel Vangelo. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia L'articolo Medjugorje Messaggio della Regina della Pace: “Vi invito alla preghiera incessante” proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 23 agosto 2022) La Madonna anel suoscelto per oggi, rinnova a ognuno di noi, lo stessoche Gesù ci rivolge nel Vangelo. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingereSua scuola. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia L'articolo: “Vi” proviene da La Luce di Maria.

maxxsorrento : RT @CiaoKarol: REGINA DELLA PACE, PREGA PER NOI! In attesa del messaggio del 25 agosto, recitiamo il 1° giorno del triduo di preghiera all… - salvatoreblanc7 : RT @CiaoKarol: REGINA DELLA PACE, PREGA PER NOI! In attesa del messaggio del 25 agosto, recitiamo il 1° giorno del triduo di preghiera all… - CiaoKarol : #Medjugorje. Messaggio del 25 agosto 2022 della Regina della Pace. Triduo di preghiera, 2° giorno ??? Attendiamo le… - chiccodigrano : RT @CiaoKarol: REGINA DELLA PACE, PREGA PER NOI! In attesa del messaggio del 25 agosto, recitiamo il 1° giorno del triduo di preghiera all… - CiaoKarol : REGINA DELLA PACE, PREGA PER NOI! In attesa del messaggio del 25 agosto, recitiamo il 1° giorno del triduo di preg… -