Matera Fdi | “Con me e Cosenza la Meloni ha riconosciuto esigenze aree interne”

"La mia candidatura al Senato della Repubblica e quella di Giulia Cosenza sono espressione e prova della grande attenzione che il Centrodestra e Fratelli d'Italia, in particolare, stanno prestando alle esigenze delle aree interne". Lo fa presente Domenico Matera, candidato di Fratelli d'Italia al Senato della Repubblica nel listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. "L'Esecutivo provinciale di Benevento di Fratelli d'Italia – prosegue Matera – aveva chiesto direttamente al leader del partito Giorgia Meloni precise garanzie di rappresentanza del territorio sannita in vista delle elezioni Politiche. Ed in questo senso erano andate anche le parole dell'amico Federico ...

