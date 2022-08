Marta Fascina, la "silenziosa" lady Berlusconi candidata a Marsala (Di martedì 23 agosto 2022) Forza Italia ha consegnato le liste dei candidati alle prossime elezioni e tra i nomi a sorpresa c'è quello dell'... Leggi su today (Di martedì 23 agosto 2022) Forza Italia ha consegnato le liste dei candidati alle prossime elezioni e tra i nomi a sorpresa c'è quello dell'...

Antonel98214521 : Berlusconi candida la quasi moglie Marta Fascina con un seggio blindato in Campania. Credo che non guarderò più nes… - FioreFerdi1 : ????????una candidata con zero idee e a cui è vietato parlare? Che politica e? Hanno paura che dica cazzate in campagna… - Sixiel3 : RT @SabrySocial: Berlusconi candida la quasi moglie Marta Fascina #LadyB con un seggio blindato in Campania. È tutto un circo ?? #ElezioniP… - loris30999 : RT @AntoFerrantePD: Buongiorno, mancano 32 giorni alle #ElezioniPolitiche22 e chiedo sin da ora uno o più confronti pubblici con la mia avv… - VendutoCorrotto : RT @Anna302478978: Marta Fascina, candidata “senza voce”.?? CONOSCEVO L'ISOLA CHE NON C'È MA NON UNA CANDIDATA CHE C'È E NON C'È Dicono c… -